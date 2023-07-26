Лондон, 26 июля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Жюри присяжных суда Лондона признало американского актёра Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии, сообщило 26 июля агентство Reuters.

Martyn Wheatley/Global Look Press Кевин Спейси

«Кевина Спейси признали невиновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении четырех мужчин», — говорится в материале.

64-летнего актёра оправдали по девяти пунктам обвинения.

Спейси расплакался, когда присяжные вынесли ему оправдательный вердикт.

Прокурор в суде сообщил присяжным, что актёр агрессивно приставал к троим мужчинам в период с 2004 по 2013 год в Великобритании, когда работал в лондонском театре «Олд Вик».

Как ранее сообщало ИА Регнум, Кевин Спейси не стал признаваться в обвинениях в сексуальном насилии в ходе слушаний, которые состоялись 13 января 2023 года. Актёр не сознался ни в одном из семи предъявленных ему обвинений.

Обладатель двух премий «Оскар» в 2017 году попал под обвинения в сексуальном домогательстве, которое предъявил ему американский актер Энтони Рэпп. Позже к нему присоединились еще около 30 человек. В октябре 2022 года Спейси признали невиновным. Однако спустя месяц он снова оказался в центре сексуального скандала по ещё семи эпизодам.