Херсон, 26 июля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Семеро военнослужащих ВСУ добровольно сдались российским военным в Херсонской области. Как сообщили 26 июля в экстренных службах региона, это произошло в островной зоне на Днепре.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня ночью благодаря военнослужащим из группировки «Днепр» были взяты в плен семь боевиков ВСУ из островной зоны. Как известно, двое из них из города Николаева», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 40 солдат ВСУ сдались в плен после провала атак на двух направлениях. Боевики предприняли 13 попыток занять утраченные позиции на сватовском и краснолиманском направлениях, но понесли значительные потери. Как заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, российские военные с воздуха и земли уничтожили три боевые машины пехоты, четыре бронированные машины и пять автомобилей типа пикап.

Боец 63-й бригады ВСУ Виталий Серый, пленённый российскими военными на краснолиманском направлении, рассказал, что украинские огнемёты РПВ-16 неэффективны при боях за пределами населённых пунктов. Он допустил, что они могут дать эффект при стрельбе по зданиям в городе, но отметил, что ВСУ, как правило, не берут огнемёты в бой из-за плохих показателей.