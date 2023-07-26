Москва, 26 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Москва получила более трех миллионов медицинских изделий для стомированных пациентов по офсетному контракту. Контракт был заключен в 2019 году с резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

(сс) re. torange. biz Медицинские изделия

«Инвестор обязался локализовать в столице производство, а мы — на протяжении восьми лет закупать выпускаемую заводом продукцию на общую сумму 8,6 млрд рублей», — пояснил Собянин. В этом году компания запустила новую производственную линию, что позволит выпускать до 8 млн единиц продукции в год по 50 наименованиям. «Это полностью обеспечит московское здравоохранение основными медизделиями для стомированных пациентов», — отметил мэр.

С 2017 года город подписал 12 офсетных контрактов. Девять из них предполагают поставку лекарств и медицинских изделий, один — продуктов питания для молочных кухонь и два — поставку систем для хранения архива. Общий объем инвестиций по всем офсетным контрактам составляет более 19 млрд рублей. Офсетные соглашения помогают столице обеспечить потребности в медицинских препаратах и расходных материалах, которые раньше поставляли зарубежные поставщики. По условиям соглашений на протяжении нескольких лет планируются поставки определенного перечня лекарственных средств.

«Фирменный стиль экономической политики московского правительства, направленной на повышение инвестиционной привлекательности столицы — стимулирование инвестиций через предоставление гарантий инвесторам», — отмечает президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Он добавил, что Москва даже в самые сложные времена выполняла свои обязательства по поставке основных медикаментов слабозащищенным слоям населения. «Но сегодня, в условиях жесткого санкционного давления, которое оказывается на российскую экономику, локализация производства жизненно необходимых медпрепаратов — чрезвычайно важный факт. Это еще один стратегический шаг, обеспечивающий социальную стабильность в городе на многие годы вперед и дающий бизнесу новые возможности для развития», — подчеркнул Платонов.

«Законтрактованные объемы производства фармацевтической продукции в сочетании с их гарантированным сбытом на долгосрочном горизонте предоставляют исключительные возможности для инвесторов, в целом нивелируя конъюнктурные риски», — поясняет независимый экономист Андрей Бархота. Например, компания «Р-Опра» заключила контракт с городом в 2018 году о поставке лекарств, применяемых в лечении и профилактике эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний, но не воспользовалась правом поставки лекарственных средств в 2022 году, в связи с чем общая стоимость контракта была скорректирована. «При этом крайне важно соблюдение условий контрактов для обеих сторон, так как любые изменения во встречных обязательствах могут повлечь за собой корректировку положений контракта в строгом соответствии с действующим законодательством», — резюмировал экономист.

Как отметил заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков, регион испытывает большую потребность в таких гарантированных формах сотрудничества, как офсетные контракты. Это позволило бы поддержать всех местных производителей и полностью бы переориентировала систему логистики.

«Наши природные условия, стоимость строительства заводов, логистики способствуют тому, чтобы мы применяли чаще такие контракты. Сегодня в регионе такая форма сотрудничества используется не так активно, но есть ряд офсетов, которые заключены для поставок продуктов питания в образовательные учреждения», — заявил Бычков на Петербургском международном экономическом форуме в ходе круглого стола «Межсубъектные офсетные контракты».