Тольятти, Самарская область, 26 июля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Двух маленьких мальчиков нашли в пустой квартире в Тольятти без еды и воды, по детям ползали мухи и тараканы, сообщил 26 июля РЕН-ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мать, 27-летняя жительница Тольятти, оставила их на двое суток одних в антисанитарных условиях. Покусанных насекомыми детей обнаружили волонтёры. По двухмесячному ребёнку ползали мухи и тараканы.

По данным местных СМИ, с детьми она поступает так регулярно. Дети питаются кошачьим кормом. Выяснилось, что в квартире периодически появляются мужчины, при этом у женщины есть сожитель.

Детей госпитализировали, их состояние врачи оценивают как стабильное. Против их матери возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее она была судима за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 июля во дворе многоквартирного дома в Калининграде нашли труп новорожденного. 26 июля СКР сообщил о возбуждении уголовного дела против матери младенца по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как выяснилось в ходе следствия, у 20-летней женщины на восьмом месяце беременности произошли преждевременные роды на фоне приёма наркотиков. Родив, она решила, что ребёнок умер, и бросила его во дворе дома. Экспертиза показала, что младенец умер от травм.