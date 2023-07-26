Москва, 26 июля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. «Газпром капитал» собрал книгу заявок на размещение бессрочных облигаций объемом 120 млрд рублей. Ставка купона по облигациям составляет 12,91% годовых на пять лет до первого колл-опциона, сообщает пресс-служба Газпромбанка, выступившего организатором выпуска.

Gazprom.ru «Газпром»

Спред к кривой бескупонной доходности Московской биржи на срок пять лет зафиксирован на уровне 250 б. п. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — АА+(RU) от АКРА.

Книга заявок была открыта с 25 июля 2023 года. Она была ориентирована на квалифицированных инвесторов. Помимо традиционных институциональных инвесторов высокий интерес к выпуску проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 млрд рублей.

«Газпром капитал» открыл рынок после решения Банка России о повышении ключевой ставки 21 июля 2023 года. Выпуск стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка.

Выпуск облигаций без срока погашения позволяет группе «Газпром» привлекать долгосрочное финансирование для реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации без увеличения долговой нагрузки, отметили в пресс-службе компании. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации каждые пять лет с момента размещения. При сохранении эмитентом облигаций в обращении предусмотрен перерасчет ставки купона с учетом актуальной на тот момент доходности ОФЗ и с применением дополнительной премии — 50 б. п. через 5 лет и 95 б. п. через 10 лет после даты размещения.

Размещение выпуска запланировано на 31 июля. на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступает Газпромбанк