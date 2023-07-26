Москва, 26 июля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Сотрудник генконсульства России в Алма-Ате Артём Оганов заявил 26 июля, что срок давности по преступлению, вменяемому США главе департамента компании F. A. C. C. T. Никите Кислицыну, истёк. По словам консула, это даёт ему возможность вернуться в Россию.

AntiMalwarerus / YouTube Никита Кислицын

«По информации адвокатов, уголовно-процессуальный кодекс Казахстана предполагает, что выдача может состояться, только если по какому-либо преступлению, совершённому за рубежом, не истёк срок давности. Американцы вменяют ему эпизод 2011 года, по которому, согласно казахстанским законам, срок действия уже прошёл», — сказал дипломат на брифинге.

Оганов выразил надежду на правильное правовое решение казахстанских властей.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на F. A. C. C. T., Кислицина задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. В компании называют задержание неправомерным. Претензия касается периода, когда он был независимым журналистом.

МВД объявило в розыск главу департамента разработки решений по противодействию кибератакам компании F. A. C. C. T. Никиту Кислицына по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации. Позднее стало известно, что Россия будет добиваться его экстрадиции из Казахстана. Российские дипломаты работали над соблюдением мер защиты законных прав Кислицина.

С 2006 по 2012 год Кислицин был известен как журналист и главный редактор журнала «Хакер», посвящённого информационной безопасности и программированию. В компании F. A. C. C. T. убеждены, что законных оснований для его задержания на территории Казахстана не было. Там добавили, что наняли адвокатов, которые оказывают всю необходимую помощь, а также обратились в Генеральное консульство России в Казахстане для содействия в защите задержанного.