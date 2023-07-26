Санкт-Петербург, 26 июля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 июля встретился с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом Али, который находится с официальным визитом в Санкт-Петербурге.

Петр Ковалев/ТАСС Премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али

Российский лидер сообщил, что к визиту главы правительства Эфиопии подготовили пакет документов, в том числе в сфере информационной безопасности и использования атомной энергетики.

«Мы высоко ценим многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, основанные на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга», ― отметил Путин.

Он напомнил, что Эфиопия стала первой страной для России на Африканском континенте, с которой Москва заключила дипломатическое соглашение. Это было 125 лет назад.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822163" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Также на 26 июля запланирована встреча главы государства с президентом Нового банка развития БРИКС и главой Египта.

Как сообщало ИА Регнум, президент Путин прибыл в Санкт-Петербург на встречу с гостями предстоящего саммита Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Мероприятие пройдёт под девизом «За мир, безопасность и развитие».

Ранее Путин заявил, что на сегодняшний день Африка всё более уверенно заявляет о себе как об одном из полюсов формирующегося многополярного мира. Он отметил, что здесь набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях.