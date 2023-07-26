Прага, 26 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Власти Чехии потребовали от России заплатить 53 млн крон ($2,4 млн) арендной платы за землю, на которой находятся бытовые помещения российского посольства в Праге. Об этом сообщило агентство ЧТК.

EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС

Соответствующий иск в суд подало министерство иностранных дел Чехии. Власти страны считают, что эти средства Россия получила в результате неосновательного обогащения за последние три года.

«Мы можем подтвердить, что дипломатический сервис, организация, финансируемая МИД, сегодня направила иск в городской суд Праги против Российской Федерации. Иск касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 млн крон», — заявил глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавский.

Он добавил, что не получал ответы от Москвы на досудебные обращения.

На земельных участках, за аренду которых чешское государство будет требовать от России плату, расположены комплекс бытовых зданий на Швайгеровой улице в Праге, а также здания бывших российских генконсульств в Карловых Варах и Брно.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак заявил, что власти республики отменили девять постановлений правительства Чехословакии, в соответствии с которыми СССР получил в бесплатное пользование 59 земельных участков. Позднее чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил, что власти Чехии потребуют от России заплатить за аренду земельных участков в стране, находящихся в пользовании посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия ответит на такой шаг чешской стороны. Она подчеркнула, что Москва даёт соответствующий ответ на каждые действия такого рода.

Здания бывших консульств России лишились дипломатического статуса в мае 2022 года.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что в Праге не считают необходимым полный разрыв дипломатических отношений с Россией и готовы поддерживать минимальные контакты.