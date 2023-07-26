Алма-Ата, Казахстан, 26 июля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Сотрудник генконсульства России в Алма-Ате посетил в СИЗО задержанного властями Казахстана россиянина, главу отдела по противодействию кибератакам компании F. A. C. C. T. (ранее Group-IB) Никиту Кислицына. Об этом консул-советник Артём Оганов сообщил 26 июля на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня сотрудник генконсульства встречался с задержанным гражданином Российской Федерации Кислициным, который впервые в истории наших двусторонних с Казахстаном отношений был заключён под стражу по запросу американских спецслужб», — сказал он.

Оганов сообщил, что у Кислицина нет претензий к правоохранителям и сотрудникам СИЗО в Казахстане. Задержанный не собирается просить политического убежища и хочет вернуться в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня 2023 года МВД России объявило Кислицына в розыск. Его обвиняют в получении неправомерного доступа к компьютерной информации. В тот же день Тверской суд Москвы вынес постановление о его аресте.

По данным F. A. C. C. T., в Казахстане Кислицина задержали 22 июня по запросу США. В компании называют задержание неправомерным. Претензия касается периода, когда он был независимым журналистом.

В посольстве России в Казахстане отметили, что Астана своевременно предупредила Москву о задержании IT-эксперта. Российская сторона будет добиваться экстрадиции задержанного.

Известно, что с 2006 по 2012 год Кислицин был главным редактором журнала «Хакер», который освещал вопросы информационной безопасности, программирования и администрирования компьютерных сетей.