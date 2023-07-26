Москва, 26 июля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Администрация президента США Джозефа Байдена боится, что ситуация вокруг бывшего морпеха США Тревора Рида может быть использована против действующего главы Белого дома его политическими противниками на предстоящих выборах, а не того, что из-за этого сорвётся диалог с Россией. Об этом 26 июля рассказали опрошенные ИА Регнум политологи.

Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на администрацию Белого дома сообщила, что там беспокоятся, как бы участие бывшего морпеха американца Тревора Рида в боях на стороне украинской армии не навредило диалогу США и России по вопросу об обмене заключёнными. Ранее Рида обменяли на российского лётчика Константина Ярошенко. В тюрьме же Рид оказался в 2019 году, когда затеял в Москве ссору с женщинами, а после напал на сотрудников полиции.

Как полагает политолог Армен Гаспарян, если бы Белый дом был в чём-то заинтересован, то, наверное, успел бы донести до Рида соответствующую информацию, прежде чем тот оказался на Украине. А если этого не делалось, то, значит, поощрялось.

«И Вашингтон обеспокоен не столько перспективами диалога, который находится сегодня на нижайшей за всю историю точке, сколько тем, как это будет подано в США. Его (Рида. — Прим. ИА Регнум) ведь вызволяли, мол, узник совести, а он тут же ломанулся воевать на Украину. А ранение своих граждан — это совсем другая история, нежели искалеченный в зоне СВО хуторянин, на которого Вашингтону абсолютно наплевать», — сказал Гаспарян.

Он подчеркнул, что вокруг Байдена уже сложилась не самая хорошая с психологической точки зрения ситуация. И оппозиция не преминёт использовать случай с Тревором Ридом против действующего президента США.

«С другой стороны, сейчас в России сидит Гершкович. И это больная тема для Вашингтона. Им очень хочется, чтобы он вернулся назад. Поэтому приходится делать определённые заявления», — добавил Гаспарян.

Байден очень бы хотел добиться освобождения Гершковича, и поэтому, несмотря на неприятную ситуацию вокруг Тревора Рида, переговоры с российской стороной продолжатся, хотя и не публично. Так, в частности, полагает Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

«В подобных ситуациях всегда есть публичное измерение, — сказал он. — Но есть и непубличное — связанное с согласованиями, договорённостями и обязательствами, которые берут на себя стороны, когда осуществляют обмен. И нет сомнений, что по данному гражданину было оговорено, что он не станет отправляться на территорию Украины и не станет принимать участия в боевых действиях. И эта договорённость не была соблюдена. Естественно, это сразу же отражается на других переговорных площадках, где обсуждаются аналогичные вопросы. Уровень доверия падает, и возникает угроза того, что новые обязательства точно так же не будут реализованы».

Впрочем, как полагает Денисов, что касается Гершковича и Уилана, то крайне маловероятно, что Вашингтон отложит эти вопросы в долгий ящик.

«Тем более что у США на носу электоральная президентская кампания, и среди тех плюсов, которые хотел бы себе поставить действующий президент, это, конечно же, результативный обмен, — объяснил Денисов. — И зная, что подобными обменами в первую очередь занимаются представители спецслужб, можно только предполагать, что соответствующие консультации идут: как, на каких условиях и в какой конфигурации это можно реализовать. Остановок не будет. Да, в публичной сфере может сложиться впечатление, что ничего не происходит. Но, как показывает практика, такие переговоры всегда регулярны и зачастую даже результативны».

Как полагает Денисов, никто не увидит публичной возни вокруг этих людей. Только если одна из сторон не захочет сделать из этого информационную кампанию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации CNN, администрация Байдена нервничает из-за того, что участие Рида в боях на Украине может помешать Вашингтону добиться успеха на переговорах с Россией по вопросу об американцах Эване Гершковиче и Поле Уилане, которых в РФ обвиняют в шпионаже. В настоящее время Рид, получивший ранение на Украине, лечится в госпитале США в Германии.