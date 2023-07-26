Брюссель, 26 июля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (Coreper) 26 июля продлил антироссийские санкции на шесть месяцев за «нарушение территориальной целостности Украины». Об этом сообщило испанское председательство в Совете ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Послы Евросоюза договорились о пролонгации ограничительных мер, касающихся территориальной целостности Украины», — сообщается в публикации в Twitter.

Ранее комитет согласовал ужесточение санкций против Белоруссии. Сообщается, что это связано с якобы причастностью белорусской стороны к спецоперации России на Украине. В частности, введённые меры означают включение белорусских физических и юридических лиц в санкционные списки.

Первые санкции ЕС против России ввёл в 2014 году. Они систематически продлеваются два раза в год на шесть месяцев. Начиная с февраля 2022 года было введено 11 санкционных пакетов, коснувшихся более 1,8 тыс. физических и юридических лиц.