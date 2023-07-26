США, 26 июля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. В США мужчина пострадал от нападения акулы. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Norbert Probst/Global Look Press

Инцидент произошёл на пляже Sea Pines у побережья города Хилтон-Хед-Айленд в штате Южная Каролина.

Городские власти уточнили, что хищная рыба атаковала пловца на глазах у отдыхающих. Мужчина стоял по пояс в воде, когда акула укусила его за ногу. После нападения пляж временно закрыли.

Пострадавшего из океана на берег вывели спасатели. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали мужчину. Состояние его здоровья не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня стало известно о нападении тигровой акулы на россиянина Владимира Попова на пляже в Хургаде. Мужчину спасти не удалось. После инцидента власти закрыли все пляжи в провинции Красное Море.

После инцидента Институт морских наук и заповедников Красного моря принял решение увековечить память погибшего мужчины. Планируется написать историю его гибели на мраморной доске рядом с забальзамированной напавшей на него акулой на арабском и русском языках.

В июле 2022 года в районе Хургады также после укусов акулы погибла 68-летняя гражданка Австрии. Там же через несколько дней после нападения акулы скончалась туристка из Румынии.