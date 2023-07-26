Москва, 26 июля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Попытки Запада помешать саммиту Россия — Африка потерпят неудачу, заявил 26 июля на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Отвечая на вопрос, с чем связано сокращение числа участников саммита в этом году по сравнению с 2019 г., пресс-секретарь главы государства сказал, что в России рады всем, кто приехал.

Он согласился с тем, что произошло сокращение по сравнению с первым саммитом Россия — Африка (проходил в Сочи 23–24 октября 2019 года). Причин несколько: во-первых, лидеры некоторых стран не смогли приехать из-за рабочих планов.

«Есть, конечно, толика того, о чем мы с вами говорили накануне, — это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран, с тем чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме», — сказал Песков.

Тем не менее успешной работе саммита это не помешает, резюмировал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 25 июля, Песков заявил, что США, Франция и ряд других стран оказывали на все страны Африки сильнейшее давление в преддверии второго саммита Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

В преддверии начала саммита президент России Владимир Путин 26 июля в своём приветственном слове отметил, что страны Африки всё увереннее заявляют о себе как об одном из полюсов формирующегося многополярного мира. Он пожелал участникам мероприятия плодотворной работы.