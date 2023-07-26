Москва, 26 июля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 26 июля, что в закрытой части совещания по экономическим вопросам не касались темы цен на топливо.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Нет, вчера цены на топливо не обсуждались», — сказал Песков.

Журналисты задали представителю Кремля этот вопрос из-за нестабильности цен на бензин в последние две недели.

В июне 2023 года Федеральная антимонопольная служба потребовала от нефтяных компаний увеличить объёмы продаж бензина на бирже, отметив, что с начала 2023 года объёмы продаж сократились на 7,9%, что привело к повышению спроса на Аи-92 и Аи-95 и к существенному подорожанию.

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов 19 июля установила новый рекорд. Стоимость Аи-92 выросла на 1,84%, а Аи-95 — на 1,32%.

Вице-премьер Александр Новак 21 июля заявил, что правительство России прорабатывает варианты стабилизации биржевых цен на бензин. Он провёл совещание по ситуации на топливном рынке и поручил проработать ряд предложений по стабилизации цен. Речь идёт об оптовом рынке, так как розничные цены держатся в пределах инфляции. Позже 24 июля Новак в ходе совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложение Минтранса ограничить число экспортёров бензина.