Окала, США, 26 июля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Сотрудники полиции города Окала (штат Флорида) задержали шестнадцатилетнюю девочку по подозрению в поджоге в отеле Hilton, в котором она до этого остановилась со своей матерью. Об этом 26 июля сообщил телеканал ABC.

Наталия Николаева ИА REGNUM

По информации источника, 25 июля около 03:24 (10:24 мск) в отель Hilton вызвали бригаду пожарных, которые по прибытии обнаружила в фойе задымление средней интенсивности. Затем сотрудники противопожарных служб выяснили с помощью инфракрасных камер, что источником задымления является горящий диван в одном из номеров.

«Огонь удалось потушить в течение семи минут после прибытия. <…> Пострадавших не оказалось, все гости смогли вернуться в свои номера уже утром», — говорится в заявлении местной пожарной службы.

Отмечается, что, по информации АВС, в ходе предварительного расследования полицейские города задержала шестнадцатилетнюю девушку, которая до этого прибыла в гостиницу со своей матерью из города Пеория (штат Иллинойс).

Телеканал уточняет, что, по информации правоохранителей, именно девушка устроила поджог во время ссоры со своей матерью. При этом детали произошедшего и причины конфликта не уточняются. В полиции заявили, что отель получил ущерб в размере нескольких сотен тысяч долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля в многоэтажном здании отеля «МКМ» произошёл пожар. Следователи установили, что, по предварительным данным, его причиной мог стать умышленный поджог.

Площадь горения порядка 300 кв. метров, к тушению пожара привлекались 129 человек и 43 единицы техники. Позднее стало известно о ликвидации возгорания.