Москва, 26 июля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Российские военные на краснолиманском направлении продвинулись по фронту до 3 километров и до 2,7 километра вглубь позиций украинской армии, а также ведут успешные наступательные действия на купянском направлении. Об этом 26 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжены наступательные действия в районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики», — сказал он.

Военный уточнил, что продвижение российской армии составило до трёх километров по фронту и 2,7 километра в глубину украинской обороны.

«На купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на куземовском направлении и заняли более выгодные позиции», — также рассказал Конашенков.

Он указал, что на этом направлении за сутки украинская армия потеряла до 135 военных, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, американское орудие М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, САУ «Гвоздика», а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Конашенков рассказал, что ВС России освободили населённый пункт Сергеевка на краснолиманском направлении. Военный уточнил, что в целом армия России смогла продвинуться до двух километров в глубину украинских позиций.

Позднее начальник пресс-центра «Западной» группировки полковник Сергей Зыбинский рассказал, что на купянском направлении российский истребитель-бомбардировщик Су-34 дважды нанёс удары по скоплениям 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он добавил, что в районе Кисловки уничтожили миномётный расчёт украинской армии, а рядом с Крахмальным — пункт боевого снабжения ВСУ.