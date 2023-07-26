Якутск, 27 июля, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Якутские аграрии ставят рекорды, несмотря на зону вечной мерзлоты. К примеру, в крестьянско-фермерском хозяйстве (КФК) Екатерины Котрус из села Маган на засеянных картофелем 55 гектарах планируют не только собрать в 2023 году более 700 тонн урожая, но и обеспечить высококачественным семенным материалом других фермеров. Глава Якутии Айсен Николаев, посетивший хозяйство 26 июля, отметил, что фермерам в республике будут помогать и впредь.

Андрей Сорокин, ЯСИА Якутия. Более 700 тонн картофеля планирует собрать маганское хозяйство Котрус в 2023 году

Своё хозяйство Екатерина с супругом организовали в 1992 году — начинали всего с 10 гектаров земли. С тех пор предприятие выросло до одного из самых крупных сельхозпредприятий Якутска.

«Рад был встретиться с Екатериной Васильевной Котрус, которую я знаю давно, ещё со времен руководства городом. Как и всегда, застал за работой в поле. Екатерина Васильевна поблагодарила за всестороннюю поддержку сельского хозяйства и поделилась видами на урожай, который, по её мнению, в этом году будет хороший. Пусть все получится! Мы продолжим помогать таким людям, как Екатерина Васильевна — настоящим людям труда!» — отметил глава республики

Андрей Сорокин, ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев посетил хозяйство Екатерины Котрус

Помимо выращивания картофеля, овощей, зерновых и кормовых культур, в КФК развели уже более 50 голов крупного рогатого скота, из них 26 дойных коров. Но с 2022 года одним из основных направлений хозяйства стало семеноводство. Хозяйство Екатерины Котрус является единственным крупным сертифицированным специализированным семеноводческим хозяйством республики по выращиванию семенного картофеля высших репродукций для хозяйств Якутска.

Для посевной кампании республики 2023 года хозяйством предоставлено 161,8 тонн семенного картофеля 1-й репродукции. В этом году КФХ закупило 33 тонны суперэлитных семян картофеля сорта «Ред скарлет», что позволит обеспечить хозяйства региона высококачественным семенным материалом в объёме 200-250 тонн.

Увеличить объёмы производства семенного картофеля хозяйству помогали как в Якутске, так и республиканском правительстве. Так, из бюджета столицы региона хозяйству выделено 5 млн рублей. Ещё более 19, 9 млн рублей субсидий в 2023 году получены по линии якутского минсельхоза. Средства направлены на развитие производства картофеля, зерна и приобретение картофелеуборочного комбайна. По итогам встречи с фермерами глава республики поручил минсельхозу республики продолжить поддержку крупнейшего поставщика семенного материала.

Как сообщало ИА Регнум, Якутия — самая большая административно-территориальная единица в мире и одна из самых холодных на планете территорий — за последние пять лет стала регионом, где развивают пчеловодство, круглогодично выращивают клубнику и зелень.

По объему валовой продукции сельского хозяйства республика занимает третье место среди субъектов Дальнего Востока, на её долю приходится 12% от всего объёма производства сельхозпродукции округа.

На территории Якутска сельским хозяйством занимаются 85 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 37 сельскохозяйственных организаций. Личное подсобное хозяйство ведут 946 граждан. По данным на январь 2023 года, во всех категориях хозяйств городского округа насчитывается порядка 3 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 1428 голов коров, 3,7 тысяч голов лошадей, 11, 4 тысяч голов свиней и 463 тысячи голов птиц.