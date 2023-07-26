Москва, 26 июля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Жители России в июне 2023 года потратили на приобретение новых легковых автомобилей 234 млрд рублей. Об этом 26 июля сообщил ТАСС, ссылаясь на данные аналитических компаний «Открытие Авто» и «Автостат».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как отметили эксперты, этот показатель на 15,2% больше, чем в мае того же года, и в 2,8 раза превышает средства, потраченные на покупку автомобилей в июне 2022 года.

«В июне нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России достигли максимального уровня начиная с марта 2022 года», — сообщила глава «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Она отметила, что сумма, потраченная в прошлом месяце на покупку легкового автотранспорта, стала рекордной с января 2022 года.

По данным аналитических компаний, в июне этого года в России продали 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 14,2% больше, чем в предыдущем месяце, и в 2,5 раза больше, чем в июне прошлого года.

В издании отметили, что в июне 2023 года в России потратили 36,3 млрд рублей на приобретение 3,2 тыс. автомобилей премиум-класса. Это более 15% от общего количества денег, потраченных в том месяце на новые машины.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) призвал установить максимальную наценку в автосалонах в районе 15%. Авторы обращения отметили, что в первом квартале этого года цена на отечественные автомобили выросла на 11%, тогда как за весь 2022 год они подорожали на 20%.

НСЗПП обратился с предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину. В организации подозревают, что в российских автосалонах искусственно завышают цены.

10 июля 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что продукция компании может подорожать в ближайшие месяцы. Это произойдёт, когда прекратятся поставки материалов и сырья по фиксированным ценам из-за рубежа. Также на рост цен влияют колебания куса валют. Соколов пообещал минимизировать рост цен.