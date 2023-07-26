Москва, 26 июля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Российские военные успешно наступают на куземовском направлении. Об этом 26 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС

Он добавил, что военные заняли более выгодные позиции.

«На купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на куземовском направлении и заняли более выгодные позиции», ― уточнил Конашенков.

Он добавил, что за сутки потери Вооружённых сил Украины составили до 135 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. Также украинская армия потеряла артиллерийскую систему М777 американского производства, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.

Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе самые активные боевые действия в Донецкой Народной Республике шли на краснолиманском направлении. Как заявил врио главы региона Денис Пушилин, здесь удалось уничтожить большое количество личного состава и военной техники ВСУ.

Он добавил, что российские позиции улучшились. Кроме того, российские военные также несколько улучшили позиции на авдеевском направлении.

26 июля российские войска отразили несколько попыток украинских сил атаковать в районе Старомайорска на южнодонецком направлении.