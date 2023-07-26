Москва, 26 июля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в районах Дылеевки и Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге 26 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В районах населённых пунктов Дылеевка и Авдеевка ДНР уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ», — заявил военный.

Представитель Минобороны добавил, что общие потери украинских сил составили до 210 военнослужащих, семь бронемашин, две артиллерийские системы М777, три польских самоходных артиллерийских установки Krab, а также орудия Д-20 и Д-30 и гаубица М119 США.

Ранее ИА Регнум сообщало об уничтожении склада ВСУ в Херсонской области. Конашенков заявил, что российские военные ликвидировали склад с боеприпасами одного из украинских подразделений в районе населённого пункта Змиевка. Помимо этого, на херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 45 военнослужащих, а также два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Перед этим российские войска авиаударом ликвидировали склад с боеприпасами и лодками ВСУ в районе посёлка Антоновский на правом берегу Днепра. В районе острова Антоновский российские военные не дали украинским силам совершить диверсию. В частности, предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы, ликвидировав расчёт FPV-дрона. Российские подразделения ликвидировали также в районе Антоновки 120-миллиметровый миномёт с расчётом и боекомплектом.