Москва, 26 июля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. В Москве мужчина с отверткой набросился на посетителя в детской больнице. Объяснить свои действия нападавший не смог. О произошедшем рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл на территории лечебного учреждения в Сокольниках. Мужчина нанёс посетителю незначительные телесные повреждения. Госпитализация ему не понадобилась.

По этому факту проводится проверка.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что нападение произошло в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице на посетителя, который пришел туда с ребёнком. У нападавшего также обнаружили нож и молоток.