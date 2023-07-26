Москва, 26 июля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) предстанет перед судом в ДНР по обвинению в изнасиловании и убийстве мирных граждан. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Военная прокуратура Объединённой группировки войск (сил). Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Кадр из видео

Заместителю командира по воспитательной работе роты огневой поддержки 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшему лейтенанту Сергею Батынскому предъявили обвинение сразу по четырём статьям УК РФ.

По версии следствия, 7 апреля 2022 года украинский военный вместе с другими военнослужащими во время патрулирования территории в районе завода «Азовмаш» в Мариуполе (ДНР) под предлогом проверки документов незаконно задержали и поместили в подвал завода мужчину и женщину, состоявших в гражданском браке.

На следующий день Батынский в состоянии алкогольного опьянения спустился в подвал, отвёл женщину в соседнее помещение и, угрожая убийством, изнасиловал её. Её гражданский муж криками пытался остановить преступника. После насильник вернулся в подвал и застрелил мужчину.

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Уголовное дело по существу рассмотрит Верховный суд ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля военные следственные органы СК РФ в присутствии адвоката предъявили Батынскому обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). В ходе следственного эксперимента обвиняемый показал, как совершил преступление. Украинский военный раскаялся в содеянном.

В начале июня СК предъявил обвинение военнослужащему Государственной пограничной службы Украины Сергею Ростовскому. Ему инкриминировали совершение преступлений по статьям УК РФ о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов и убийстве. По данным следствия, в марте 2022 года в Мариуполе он застрелил двух мирных граждан.