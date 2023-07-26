Брюссель, 26 июля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Комитет постоянных представителей при Европейском союзе (Coreper) согласовал ужесточение санкций в отношении Белоруссии. Об этом 26 июля сообщило председательство Испании в Совете Евросоюза в Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Белоруссии и причастности Белоруссии к… [российской спецоперации]», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти меры означают включение белорусских физических и юридических лиц в санкционные списки.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая МВД Польши сообщило о внесении в польские санкционные списки 365 граждан Белоруссии. Также этим лицам запретили въезд в Шенгенскую зону и заморозили их активы.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Белорусский лидер подчеркнул, что из-за таких мир на голод, холод и нищету оказываются обречены целые регионы.

До этого Лукашенко отметил, что попытка западных стран ограничить свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом из России и Белоруссии обречена на провал. Он подчеркнул, что Запад не сможет разделить Белоруссию и Калининградскую область искусственными барьерами.