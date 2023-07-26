Москва, 26 июля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Сотрудники таможни задержали в московском аэропорту Внуково 39-летнего гражданина Узбекистана, прилетевшего из ОАЭ, который пытался провезти в Москву бриллианты, сообщила 26 июля пресс-служба ФТС России.

Кадр из видео

«Россыпь бриллиантов обнаружили в нижнем белье прилетевшего из ОАЭ пассажира таможенники», — говорится в сообщении.

В ФТС сообщили, что гражданина Узбекистана остановили в зеленом коридоре. Сотрудники таможни, просканировав багаж, обнаружили 13 коробок с зарубежной техникой и 40 сертификатов GIA и IGI на драгоценные камни. Таможенники предложили мужчине добровольно выдать контрабанду, однако тот сообщил, что таковой нет. 62 крупных камня и россыпь мелких бриллиантов нашли во время личного досмотра. В нижнем белье пассажир сделал тайник.

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Мужчина объяснил сотрудникам таможни, что в Москву прилетел навестить родственников, а товары вез в подарок, и стоят они не более 17 тыс. долларов США.

Таможенники возбудили уголовное дело. По решению суда нарушителя заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в июне гражданку России, вылетавшую из Грозного в Стамбул, задержали в аэропорту из-за обнаруженных в багаже золотых слитков. Золото пассажирка пыталась провезти в чемодане под видом шоколада. Также в кармане куртки у неё нашли два бриллианта в два карата. Драгоценности женщина спрятала в упаковке с бумажными платочками. Позже экспертиза показала, что общая стоимость драгоценностей превышает 3,5 млн рублей.