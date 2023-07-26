Алексин, Тульская область, 26 июля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Медведь набросился и ударил лапой женщину и её маленькую дочь во время посещения ими зоофермы в городе Алексине в Тульской области, сообщили 26 июля в пресс-службе регионального управления СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нападение произошло 23 июля. 27-летняя посетительница зоофермы с дочерью подошла к вольеру, в котором находился медведь. Животное сквозь решётку ударило лапой женщину и ребёнка, причинив им травмы рук.

Обеим пострадавшим потребовалась медицинская помощь. У девочки сломан палец, женщине медведь порвал сухожилие.

Как отметили в СК, нападение животного на посетителей стало возможным, поскольку у вольера не было необходимого защитного ограждения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Оперативная группа осмотрела место происшествия и допросила очевидцев. Ведомство назначило необходимые судебные экспертизы и изъяло документацию, которая представляет для следствия интерес.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 июля в Магадане бурый медведь насмерть загрыз женщину. Её подруга, которой удалось спастись, рассказала, что медведь напал на них в лесном массиве вблизи Марчеканского шоссе. Медведя ликвидировали.

Месяцем ранее в Магадане бурый медведь устроил серию нападений на людей. 17 июня в больницу попал мужчина с травмами после нападения медведя. На следующий день дикое животное пыталось напасть на двух мужчин, которые спаслись бегством.