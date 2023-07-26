Москва, 26 июля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на заседании 26 июля приняли в окончательном чтении закон, ограничивающий долю иностранного участия в новостных агрегаторах, работающих в России. Трансляцию из зала заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Принятый закон устанавливает, что контрольный пакет акций (более 50%) российских новостных агрегаторов должен принадлежать россиянам. На исправление уставных документов владельцам дадут полгода после вступления закона в силу.

«Существующая сегодня возможность иностранных государств или подконтрольных им лиц управлять процессами распространения информации в России, влиять на развитие демократических институтов угрожает общественному порядку в нашей стране», — заявили авторы законопроекта в пояснительной записке.

Они отметили, что иностранное влияние на информационную среду в России мешает формированию гражданского общества.

Законопроект об ограничении зарубежного влияния на российские СМИ внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты фракции ЛДПР в октябре 2018 года. В первой версии документа долю участия иностранного капитала в новостных агрегаторах предлагали ограничить 20%. В 2017 году аналогичные ограничения ввели для владельцев аудиовизуальных сервисов.

В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон об ограничении в России доли иностранных акционеров в уставном капитале средств массовой информации на уровне 20%. Документ также запрещает иностранцам быть учредителями СМИ.