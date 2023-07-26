Донецк, 26 июля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Первые две компании из ДНР и ЛНР получили свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны, сообщило министерство промышленности и торговли ДНР. Фондом развития территорий одобрена декларация инвестора, который создаст на территории Донецкой Народной Республики современное производство электротранспорта: трамваев, троллейбусов, электробусов и комплектующих к ним.

Николай Тришин/ТАСС

При этом предприятие из ЛНР реализует инвестиционный проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений.

Также от потенциальных инвесторов поданы ещё четыре заявления и инвестиционные декларации. Как отметили в министерстве, это крупные инвестпроекты по восстановлению производственных мощностей металлургических комплексов на территории республик, создание современного предприятия по производству и розливу питьевой воды в ДНР и модернизация действующего производства шаровых кранов в Луганске.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уполномоченным органом по регулированию станет Минстрой России, а управляющей компанией — «Фонд развития территорий». Закон также устанавливает особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, предусматривающий особенности землепользования и градостроительной деятельности, а также применение процедуры свободной таможенной зоны и налоговые льготы.