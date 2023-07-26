Москва, 26 июля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Государственная дума приняла закон, разрешающий гражданам онлайн-переводы без комиссий между своими счетами в пределах 30 млн рублей в месяц.

ИЗВЕСТИЯ/ Михаил Терещенко

«Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон «О банках и банковской деятельности», — сообщили 26 июля на сайте Госдумы.

Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 млн рублей в месяц. В рамках этой суммы банкам будет запрещено ограничивать сумму и количество переводов.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что граждане имеют право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев на встрече президента России Владимира Путина с руководителями фракций предложил сократить комиссию, которую банки взимают с граждан при проведении платежей. Госдума одобрила 25 июля во II чтении проект о праве переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами.

В июле 2022 года сенатор Николай Журавлёв и депутат Госдумы от СРЗП Анатолий Аксаков внесли в Госдуму законопроект об отмене комиссий за переводы между счетами одного клиента в разных банках. Авторы идеи отметили, что принятие поправок позволит обеспечить недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к банковским продуктам.