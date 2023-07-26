Херсон, 26 июля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. В Херсонской области бойцы из инженерно-саперной роты танкового полка построили комфортабельную землянку класса люкс, сообщило общественное движение «Народный фронт». Военные отметили, что скучают по дому, поэтому постарались сделать максимально приятным то место, в котором находятся сейчас, соорудив жилое помещение площадью почти в 50 кв. м.

Кадр из видео

«Землянкой это назвать сложно. Мы попытались сделать большой просторный дом для долгой и комфортной жизни. В строительстве принимало участие шесть человек. Сначала работал экскаватор, потом мы всё подровняли лопатами. Из инструментов — пилы, молотки и наш энтузиазм. Поставили печку, просушили дом», — рассказал боец с позывным Цент.

Он пошутил, что сначала военные хотели сделать пол из красного клёна, но поскольку подразделение стоит в сосновом лесу, «взяли обычную ёлку».

В просторной подземной квартире всё продумано до мелочей. Ящики для боеприпасов, например, используют как настенные шкафы, отдельная полка для разных чаёв, имеется кухня, обеденная зона и профессиональный повар, который в свободное от выполнения боевых задач время может приготовить различные блюда.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822114" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Бойцы из инженерно-саперной роты танкового полка построили комфортабельную землянку класса люкс

«Это кухня и столовая у нас. Питаемся хорошо: от шашлыков до супов, борща и гаспачо, вторые блюда, даже роллы здесь делал. У нас есть вкусная еда, мы хороший дом себе сделали, телевизор у нас есть. По дому скучаем, поэтому пытаемся немного всё одомашнить», — признался повар с позывным Воркута.

24 июля ИА Регнум рассказывало, как пенсионер привёз в зону СВО гуманитарку для внука-офицера. О помощи из тыла оба мужчины высказались одинаково: поблагодарили волонтёрскую группу за их работу. В этот раз дедушка привёз внуку генератор, боевые вещи, продукты и обувь. По словам бойца, вся помощь, которая поступает от гражданских на передовую, ещё больше стимулирует двигаться к победе, особенно когда приходит осознание, что помочь старались близкие, друзья, родственники.