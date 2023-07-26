Якутск, 27 июля, 2023, 01:59 — ИА Регнум. В Якутске вышла на финальную стадию реконструкция главной магистрали столицы региона — проспекта Ленина. Полностью открыть трассу для автомобильного движения планируют к 1 сентября, а затем до конца октября завершат работы по благоустройству прилегающих территорий, заявил 26 июля, глава региона Айсен Николаев.

Андрей Сорокин, ЯСИА Глава региона Айсен Николаев на месте реконструкции проспекта Ленина в Якутске

Капитальный ремонт провели на всём проспекте Ленина протяжённостью 2,9 км. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в обновлении проспекта применён комплексный подход, который позволил преобразить центр города. Кроме нового асфальта и тротуаров, предусмотрено обустройство велосипедной инфраструктуры, современных автобусных остановок, уличного освещения, а также озеленение.

Всего вложено 1,7 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей выделено из дорожного фонда республики, 0,3 млрд — из федерального бюджета, 0,2 млрд — из бюджета городского округа «город Якутск».

«Это первая большая улица Якутска, которая сделана от А до Я с прилегающими тротуарами, велодорожками, остановками, освещением. Когда я был главой города, мечтал, что проспект мы когда-нибудь сделаем полностью. Но тогда у республики не было финансирования и такой огромной поддержки со стороны федерального центра. Все это сегодня имеется, в том числе благодаря нацпроектам», — отметил глава республики.

Андрей Сорокин, ЯСИА Реконструкция проспекта Ленина в Якутске входит в завершающую стадию

Работы разделены на два этапа. В рамках первого в 2022 году сделан участок с улицы Дзержинского до Кулаковского. В этом году вторым этапом реконструируются два участка — от Дзержинского до Хабарова и от Кулаковского до Красноярова. На обоих участках в общей сложности работают свыше 90 человек, привлечено десятки единиц техники.

Айсен Николаев подчеркнул также важность проведения надзора на всех этапах дорожных работ, проводимых как специалистами строительного контроля, так и членами общероссийского народного фронта. Подрядчик уже устранил ряд гарантийных недостатков по их замечаниям.

Всего по этому нацпроекту с 2019 года в Якутске отремонтировано 134 км улично-дорожной сети. В 2022 году в нормативное состояние приведены 33 автомобильные дороги общей протяженностью 36,25 км. В 2023 году запланированы работы на 19 объектах. В том числе, для опережающего ввода на 9 объектов этой весной был выдан казначейский кредит из федерального бюджета.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Нацпроект «Безопасные качественные дороги»

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 в Якутии был введен в эксплуатацию первый новый мост, построенный в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Его протянули через реку Аллах-Юнь на 609-м км региональной трассы «Амга», тем самым обеспечив круглогодичную транспортную доступность населенных пунктов Солнечный и Югоренок, где проживает порядка 1,3 тыс. человек.

Это перспектива на выход дороги дальше, на север Хабаровского края, продолжение дороги на Аян и освоение территорий, отмечал тогда глава республики Айсен Николаев. Протяжённость объекта составила 1,6 км. Сооружение имеет 5 пролетных строений и 6 опор. Проектировщики учли особенности якутских рек, поэтому в конструкции предусмотрены ледорезы.