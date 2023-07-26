Реконструкцию главной магистрали в Якутске завершат к 1 сентября
Якутск, 27 июля, 2023, 01:59 — ИА Регнум. В Якутске вышла на финальную стадию реконструкция главной магистрали столицы региона — проспекта Ленина. Полностью открыть трассу для автомобильного движения планируют к 1 сентября, а затем до конца октября завершат работы по благоустройству прилегающих территорий, заявил 26 июля, глава региона Айсен Николаев.
Капитальный ремонт провели на всём проспекте Ленина протяжённостью 2,9 км. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в обновлении проспекта применён комплексный подход, который позволил преобразить центр города. Кроме нового асфальта и тротуаров, предусмотрено обустройство велосипедной инфраструктуры, современных автобусных остановок, уличного освещения, а также озеленение.
Всего вложено 1,7 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей выделено из дорожного фонда республики, 0,3 млрд — из федерального бюджета, 0,2 млрд — из бюджета городского округа «город Якутск».
«Это первая большая улица Якутска, которая сделана от А до Я с прилегающими тротуарами, велодорожками, остановками, освещением. Когда я был главой города, мечтал, что проспект мы когда-нибудь сделаем полностью. Но тогда у республики не было финансирования и такой огромной поддержки со стороны федерального центра. Все это сегодня имеется, в том числе благодаря нацпроектам», — отметил глава республики.
Работы разделены на два этапа. В рамках первого в 2022 году сделан участок с улицы Дзержинского до Кулаковского. В этом году вторым этапом реконструируются два участка — от Дзержинского до Хабарова и от Кулаковского до Красноярова. На обоих участках в общей сложности работают свыше 90 человек, привлечено десятки единиц техники.
Айсен Николаев подчеркнул также важность проведения надзора на всех этапах дорожных работ, проводимых как специалистами строительного контроля, так и членами общероссийского народного фронта. Подрядчик уже устранил ряд гарантийных недостатков по их замечаниям.
Всего по этому нацпроекту с 2019 года в Якутске отремонтировано 134 км улично-дорожной сети. В 2022 году в нормативное состояние приведены 33 автомобильные дороги общей протяженностью 36,25 км. В 2023 году запланированы работы на 19 объектах. В том числе, для опережающего ввода на 9 объектов этой весной был выдан казначейский кредит из федерального бюджета.
Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 в Якутии был введен в эксплуатацию первый новый мост, построенный в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Его протянули через реку Аллах-Юнь на 609-м км региональной трассы «Амга», тем самым обеспечив круглогодичную транспортную доступность населенных пунктов Солнечный и Югоренок, где проживает порядка 1,3 тыс. человек.
Это перспектива на выход дороги дальше, на север Хабаровского края, продолжение дороги на Аян и освоение территорий, отмечал тогда глава республики Айсен Николаев. Протяжённость объекта составила 1,6 км. Сооружение имеет 5 пролетных строений и 6 опор. Проектировщики учли особенности якутских рек, поэтому в конструкции предусмотрены ледорезы.