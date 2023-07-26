Молдавия, 26 июля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Из Молдавии в ближайшее время вышлют 45 сотрудников посольства России, заявил 26 июля официальный представитель МИД республики Игорь Захаров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суммарно страну покинут 45 представителей дипломатической миссии», — процитировало Захарова агентство ТАСС.

Кишинёв решил сократить численность персонала российского посольства до уровня своего посольства в Москве. В республике останутся десять дипломатов и 15 человек, выполняющих административную, техническую и другую работу.

Комментируя это решение, посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что Кишинёв разрушает отношения с Москвой. Он назвал несостоятельной версию, предложенную Кишинёвом, о том, что сотрудники диппредставительства шпионят за учреждениями республики и имеют отношение к внутримолдавским политическим конфликтам.

Как сообщало ИА Регнум, молдавский министр иностранных дел Николай Попеску объявил 26 июля о планах сократить численность персонала посольства России в Кишинёве. По его словам, некоторые сотрудники российской дипмиссии могут быть причастна к дестабилизации ситуации в Молдавии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение недружественным шагом и пообещала ответные меры со стороны Москвы. По её словам, Кишинёв сделал ещё один шаг к разрушению отношений с Москвой.