Москва, 26 июля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Райффайзенбанк с 1 августа временно приостановит приём и покупку наличных долларов и евро у клиентов-физлиц в связи с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка, сообщается на сайте кредитной организации.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты физических лиц. Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка», — сообщается на сайте банка.

Отмечается, что возможность оперировать зарубежной валютой вернётся, когда ситуация изменится. Вместе с тем, переводы и конвертация в иностранную валюту остаются доступными через приложение и онлайн-сервис Райффайзенбанка.

Днём ранее ИА Регнум сообщило о прекращении приёма долларов и евро большинством российских банкоматов. Отмечается, что операции невозможно выполнить в 11 из 13 системообразующих кредитных организаций. Опция внесения валюты через банкомат осталась у «Альфа-банка» и «Тинькофф». В Сбере, ВТБ, «Открытии», Райффайзенбанке, Юникредитбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанке отключили функцию пополнения в банкоматах.