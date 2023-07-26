Москва, 26 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры на террористические атаки Украины на Крым и Москву. Об этом 26 июля на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

Дипломат напомнила о последних атаках со стороны Киева на Крымский мост 17 июля, а также 24 июля, когда украинские беспилотники пытались поразить цели в Москве и атаковали объекты в Крыму. Кроме того, 20 июля украинский дрон атаковал посёлок Раздольное в Крыму, погибла 14-летняя девочка.

Захарова подчеркнула, что все эти преступления тщательно расследуются СК и виновных обязательно установят и накажут.

«Мы оставляем за собой право на жесткие ответные меры», ― подчеркнула официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля в результате теракта украинской армии на Крымском мосту погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы. Мост в районе 145-й опоры атаковали два надводных беспилотника Вооружённых сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мост целью Киева. Он уточнил, что украинские власти также хотят добиться захвата полуострова Крым.

До этого президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку Киева на Крымский мост жестокой и бессмысленной с военной точки зрения. Глава государства подчеркнул, что мост уже давно не используется для военных перевозок.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не перестанут наносить удары по Крымскому мосту, хотя он и не используется для снабжения российской армии. Комментируя это обещание, Мария Захарова сказала, что «США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать».