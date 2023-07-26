Москва, 26 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии Сергея Белавина за теракт на железной дороге в Брянской области.

«Белавину назначено 22 года колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей», — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд признал Белавина виновным по статьям «Теракт в составе организованной группы», «Прохождение обучения террористической деятельности», «Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление взрывного устройства». Судья также удовлетворил гражданские иски обоим потерпевшим по 400 тысяч рублей и РЖД на 157 тысяч рублей.

Белавин полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года губернатор Белгородской области Александр Богомаз заявил, что неизвестное взрывное устройство сработало на железнодорожных путях перед товарным поездом в Унечском районе. Инцидент произошёл на перегоне Робчик-Песчанка. Губернатор уточнил, что в результате взрыва получали повреждения стёкла кабины машиниста локомотива состава, при этом железнодорожные пути не повреждены и никто не пострадал.

По версии следствия, Белавин приехал в Россию в июне 2022 года, забрал из тайника оборудование и совершил подрыв ж/д путей 9 июля в Брянской области. Его завербовали представители военной разведки Украины. С апреля 2020 по декабрь 2021 года он проходил на Украине подготовку, где научился работать со взрывчаткой.