Москва, 26 июля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Банк ВТБ повысил ставки по рублёвым вкладам до 10%. В среднем увеличение составило 0,5 процентного пункта, сообщили 26 июля в пресс-службе кредитной организации.

РИА Новости/Евгений Биятов

«ВТБ увеличивает доходность по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов. Размещение средств доступно с максимальной доходностью до 10% годовых в зависимости от срока сбережений и типа вклада», — говорится в сообщении.

Глава управления «Сбережения» банка Наталья Тучкова заявила, что повышение ключевой ставки Банка России поможет росту доходности розничных сбережений. По её словам, средняя ставка в первой десятке российских банков достигает 7,67%, но вскоре должна подняться на на 0,6—0,7% пункта, приблизившись к 8,5%.

«Основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым банки предлагают наиболее интересные ставки», — привёл слова Тучковой ТАСС.

Она отметила, что ВТБ прогнозирует дальнейшую дедолларизацию накоплений россиян и усиление этой тенденции с ростом ставок по рублёвым вкладам и вкладам в дружественной валюте, такой как китайский юань.

Помимо ВТБ о росте ставок по вкладам в рублях сообщили и других российских банках, среди которых — «Сбер» и Альфа-банк. Организации также повысили ставку до 10%. Перед решением Центробанка доходность по вкладам подняли Росбанк и банк «Зенит».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Последний раз показатель экстренно поднимался до 20% в феврале 2022 года. При этом регулятор не исключил возможность и дальнейшего повышения ставки. В ЦБ заявили о завершении восстановительной фазы развития российской экономики. Это означает, что дальнейшие темпы роста могут приблизиться к темпам, характерным для траектории сбалансированного роста. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ИА Регнум пояснил, что решение Центробанка — положительное для вкладчиков, но связано с ростом инфляции.