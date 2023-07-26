Москва, 26 июля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Корпоративный университет компании — резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Микрон» с начала года пополнился 132 наставниками из числа сотрудников. Система наставничества создана для молодых специалистов и новых работников, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы «Микрон»

Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника, чья работа активно формирует кадровый потенциал отечественной экономики. Один из ведущих заводов в области микроэлектроники — завод «Микрон» — в 2022 году открыл на своей базе корпоративный университет для переподготовки без отрыва от производства.

Обучение нового сотрудника предприятия в корпоративном университете длится три месяца. Система наставничества — ключевой компонент корпоративного университета. В нее также входит повышение квалификации у внешних провайдеров, экскурсии по производству для новых сотрудников, внутрикорпоративные конкурсы профессионального мастерства и вовлечение работников в процесс непрерывного обучения.

«Высокотехнологичные компании — резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» нуждаются в узкоспециализированных технических кадрах. Только в первом квартале этого года завод «Микрон» открыл более 80 высокотехнологичных рабочих мест», — заявил Овчинский. Он добавил, что в корпоративном университете с молодыми кадрами будут работать 132 наставника, которые поделятся знаниями об особенностях современных производств, опытом и наработками и тем самым помогут формировать корпоративную культуру, развивать инновации и повышать производительность труда. «Университет компании предлагает более 300 специальных программ подготовки и 690 дистанционных обучающих курсов», — отметил Овчинский.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — это флагман столичной промышленности. На этой территории с особым юридическим статусом действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.