Москва, 26 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. 90-летнего заслуженного художника РСФСР Германа Мазурина госпитализировали после падения. У него диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Мазурину провели операцию, сейчас он находится в больнице. Об этом ИА Регнум рассказала его дочь Анна Горбашова.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Художник Герман Мазурин

«Отцу сделали операцию, сейчас он находится в больнице, спит. Все дальнейшие прогнозы будут зависеть от организма, сейчас его состояние стабильное, ничего критического нет», — рассказала она.

24 июля стало известно о госпитализации создателя образа «Дяди Степы» Германа Мазурина. 90-летний художник упал и ударился головой в своей квартире на Малой Дмитровке в центре Москвы. В это время дочь Германа Алексеевича находилась с ним дома. Она сразу вызвала скорую помощь, и художника доставили в Городскую клиническую Больницу им. Н. И. Пирогова.

«У 90-летнего мужчины, доставленного на скорой помощи, была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, массивная субдуральная гематома, ушиб головного мозга, перелом основания черепа», — рассказал собеседник агентства.

Германа Мазурина прооперировали, он находится под наблюдением врачей.

Мазурин Герман Алексеевич родился 10 августа 1932 года. Он почетный член Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР, член Союза журналистов СССР, член Союза художников СССР. Герман Алексеевич создал образ «Дяди Стёпы», этого героя художник нарисовал ещё во время своего обучения на третьем курсе МГАХИ имени В. И. Сурикова. Автор произведения Сергей Владимирович Михалков оценил рисунки, и уже через несколько месяцев в издательстве «Детская литература» была напечатана книга с его иллюстрациями. Второй книгой стала его дипломная работа, иллюстрации к повести-сказке Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». Эта книга переиздавалась с рисунками Мазурина 34 раза. Герман Алексеевич оформил более 300 книг, в том числе «Каштанка» А. П. Чехова, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Слон» А. И. Куприна, «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита» А. Н. Толстого.