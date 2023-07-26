Москва, 26 июля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В день освящения московского храма Андрея Рублёва ему в дар преподнесли икону Господа Вседержителя с архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил культурно-исторический центр «Наследие».

Центр «Наследие»

Икону храму преподнесли в дар заместитель директора Департамента обеспечения регуляторной политики правительства Андрей Спиридонов и его брат Николай Спиридонов — сокоординатор благотворительной программы «Наследие Донбасса».

Икону, которую разместят в алтаре храма, Спиридоновы преподнесли в дар 23 июля. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Андрея Рублёва и провёл в нём литургию.

«Очень рад, что сегодня, в день великого освящения вместе с братом Николаем подарил новому храму Андрея Рублева икону», — сказал Андрей Спиридонов.

Икону Иисуса Христа, которая побывала в Арктике вместе с комплексной экспедицией Русского географического общества и Минобороны РФ, Спиридонов привёз в Москву 21 мая 2023 года. В Арктике участники экспедиции искали следы древних землетрясений, исследовали арктические льдины.

По словам Спиридонова, он доставил в Арктику три иконы в знак уважения к службе защитников Русского Севера: икону Андрея Первозванного, икону Божией Матери «Семистрельную» и икону Господа Вседержителя.

«И, наконец, ещё одна икона Господа Вседержителя побывала с участниками экспедиции и на Новой Земле, и на Земле Франца-Иосифа, и в двух самых северных храмах. Именно сегодня эта икона передана в дар храму Андрея Рублёва в Москве», — объяснил Спиридонов.

Эту икону он доставил из Североморска самолётом Минобороны сначала на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане, затем — на архипелаг Земля Франца-Иосифа и наконец — в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в РПЦ рассказали о передаче иконы «Троица», написанной Андреем Рублёвым, Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Патриарх Кирилл назвал это историческим событием.

18 апреля президент России Владимир Путин подарил военным, находящимся в зоне СВО, две иконы в честь праздника Пасхи — это копии иконы «Спас Нерукотворный», оригинал которой передали Главному храму Вооружённых сил в Москве.