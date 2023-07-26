Берлин, 26 июля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Немецкий политик и бывший журналист Кристоф Херстель заявил 26 июля, что США запрещают европейским журналистам рассказывать о нацистах на Украине. Он возмутился таким запретом, которого раньше не было.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 2014 году у нас были прекрасные репортажи о нацистах на Украине, а сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай», — сказал он в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

Херстель объяснил, что «приказ» Вашингтон дал по телефону или в личной встрече, поэтому найти документальное подтверждение фактически невозможно. Политик отметил, что если такое произошло, значит, имел место договор и определённые предпосылки.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США хотят через СМИ внедрить идею о силовой борьбе с властью в РФ. Он рассказал, что Госдеп США поставил перед национальными СМИ задачу внедрить среди россиян идею силовой борьбы с властью. Как указал Нарышкин, фактически Вашингтон диктует журналистам, что именно они должны писать и о чём говорить. Нарышкин подчеркнул, что Госдеп фактически стал «министерством правды» из утопических романов писателя Джорджа Оруэлла.

Позднее ИА Регнум приводило слова секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что США фактически единолично контролируют интернет, желая сохранить своё глобальное доминирование. Он отметил, что через подобный «монополизм» Соединенённые Штаты продвигают свои притязания на глобальное доминирование. Секретарь Совбеза подчеркнул важность интернационализации управления интернетом и повышения участия в этом развивающихся государств.