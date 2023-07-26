Москва, 26 июля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари вопросы сотрудничества в торгово-экономической и контртеррористической сферах. Об этом 26 июля сообщили в МИД России.

РИА Новости/ Илья Питалев

«Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия и двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.

Как сообщало 12 июня ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к гражданам Пакистана по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Глава МИД России отметил, что стороны активно сотрудничают в борьбе с угрозами безопасности и реализуют проект в нефтяном секторе. Россия рассматривает Пакистан как ключевого международного партнёра в совместных усилиях по борьбе с общими вызовами и угрозами безопасности. Лавров также уточнил, что Россия стала крупным поставщиком пшеницы, поставки которой в 2022 году превысили миллион тонн.

11 июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. Глава правительства назвал этот день знаменательным и добавил, что республика движется к процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности.