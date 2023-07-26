Москва, 26 июля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Власти Норвегии пытаются вывести поиски полезных ископаемых и их разработку на шельфе архипелага Шпицберген из-под действия международного договора от 9 февраля 1920 года, что неправомерно. Об этом 26 июля заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

Она обратила внимание на недавно опубликованный правительством Норвегии доклад, посвящённый вопросам добычи минеральных ресурсов на территории страны. Захарова отметила, что шельф Шпицбергена является неотъемлемой частью архипелага, а, значит, на него также распространяются положения договора.

«Таким образом, Норвегией не могут устанавливаться и осуществляться какие-либо исключительные интересы или права в отношении шельфа в указанном районе без согласия всех других участников договора 1920 года», — заявила представитель российского МИД.

Захарова напомнила, что суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген является не безусловным, так действия на нём необходимо согласовывать со всеми участниками договора. Она подчеркнула, что Москва неоднократно указывала Ослона нарушение обязательств по архипелагу.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Захарова заявила, что власти Норвегии ужесточили требования к российскому присутствую на Шпицбергене. Она назвала эти действия политически мотивированными и категорически неприемлемыми, так как они нарушают условия договора 1920 года.

В феврале 2020 года МИД России также обвинил власти Норвегии в ограничении доступа российских представителей к минеральным ресурсам и углеводородным месторождениям на Шпицбергене. В Москве также сообщили, что Осло отказалось организовать двустороннюю встречу для обсуждения сложившейся ситуации.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане и принадлежит Норвегии. Эта территория и прибрежные воды являются демилитаризованной зоной и обаладают особым статусом, по которому Россия также имеет право осуществлять там хозяйственную деятельность как правопреемница СССР. На острове Западный Шпицберген есть российский посёлок Баренцбург и законсервированные посёлки Пирамида и Грумант.