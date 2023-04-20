Москва, 26 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Министерство юстиции России и государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» договорились о сотрудничестве. Подписи под соглашением 25 июля поставили глава Минюста Константин Чуйченко и председатель фонда Анна Цивилёва. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Защитники Отечества»

Отмечается, что соглашение позволит более эффективно реализовывать гарантии предоставления правовой помощи ветеранам СВО и членам семей погибших бойцов. Как уточнила Цивилёва, филиалы фонда за неполных два месяца работы получили свыше10 тысяч вопросов от участников спецоперации, касающихся юридической помощи. При этом, по её словам, на сегодня по почти 9 тысячам таких вопросов решения найдены.

Также в Минюсте России состоялось совещание по вопросам организации оказания бесплатной юридической помощи ветеранам специальной военной операции совместно с фондом «Защитники Отечества». В формате видеоконференции в нём приняли участие свыше 500 участников из 89 субъектов страны.

На встрече заявили, что наиболее востребованными на сегодняшний день являются вопросы, связанные с приобретением статуса ветерана боевых действий, денежными выплатами, погашением кредитов, прохождением реабилитации в лечебных учреждениях и получением психолого-терапевтической помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в мае фонд «Защитники Отечества» заключил с Федеральной нотариальной палатой соглашение о предоставлении бесплатной юридической помощи ветеранам специальной военной операции, связанной с получением мер социальной поддержки, оформлением или восстановлением документов, получением статуса ветерана боевых действий, правовым информированием по нотариальным вопросам.

Председатель фонда Анна Цивилёва подчеркнула, что на сегодняшний день это одна из самых востребованных мер поддержки.