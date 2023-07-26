Москва, 26 июля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России опубликовало 26 июля доклад о гонениях киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). В документе приводятся примеры противоправных и бесчеловечных действий против священнослужителей.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Так, доклад состоит из семи разделов. В МИД напомнили, что гонения начались в 2018 году и со временем усилились. Ведомство отметило, что это часть антироссийской политики Запада, которой потакает нынешнее украинское руководство.

«Происходящие на Украине события вписываются в общую картину системного кризиса мирового православия, вызванного политикой Константинопольского патриархата, США и других стран Запада, поощряющей раскольников», — говорится в докладе.

В частности, российские дипломаты отметили, что Киев занимается организацией неправомерных референдумов, чтобы переписать общины УПЦ на раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

«Перерегистрация» (храмов и монастырей УПЦ. — Прим. ред.) осуществляется на основании фиктивных «референдумов», в которых участвуют члены не религиозной, а территориальной общины (жители населённого пункта, в том числе неверующие либо принадлежащие к иным религиозным конфессиям), а порой и посторонние приезжие лица. Необходимые документы для оформления протоколов таких собраний и дальнейшей «перерегистрации» во многих случаях подделываются. Часто эти действия производятся вопреки решению общины сохранить принадлежность УПЦ, принятому законным образом на приходском собрании и зафиксированному документально», — сообщается в докладе.

Помимо этого, киевский режим также предпринимает попытки масштабного изменения отношения к каноничной церкви. Так, украинские политики допускают в своих выступлениях прямо направленные на негативное представление о Церкви заявления.

«Со стороны крупных политиков, государственного руководства и чиновников культивируется риторика ненависти в отношении УПЦ, против неё ведётся массированная информационная кампания в государственных и коммерческих СМИ. Следствием этого стали акты вандализма и поджогов храмов и святынь канонической православной церкви, немотивированные насилие и агрессия по отношению к ее клирикам и верующим», — заявили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские власти запросили заседание Совета Безопасности ООН по теме преследования киевскими властями канонической УПЦ. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что сколько бы ни пытались страны Запада выставить себя защитниками «бедной несчастной» Украины, их действия выдают их.

Глава МИД Сергей Лавров перед этим заявил, что получающий финансирование из США Константинопольский патриарх Варфоломей делает всё, чтобы развалить православие. Министр отметил, что патриарх никак не участвует в судьбах православных на Украине.

Православная церковь Украины — раскольническая православная организация, провозглашённая в 2018 году на Объединительном соборе в Киеве. Статус автокефальной церкви получила от Константинопольского патриархата. Каноническая Украинская православная церковь (Московского патриархата) — первая церковь в стране по числу духовенства, приходов и монастырей. До появления ПЦУ была единственной легитимной православной церковью Украины.