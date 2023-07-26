Москва, 26 июля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Почти через год после смерти доктора технических наук и лауреата Государственной премии СССР Вадима Калмыкова в его квартире нашли пять ружей, четыре пистолета, револьвер и более десяти коробок с патронами. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

19 июля в полицию обратился 43-летний племянник известного ученого-радиотехника Вадима Валерьевича Калмыкова. Он объяснил оперативникам, что его дядя скончался 24 марта 2022 года. А недавно 79-летняя супруга умершего Зоя Михайловна стала разбирать вещи в квартире и наткнулась в кладовке на целый склад оружия, которое принадлежало Вадиму Валерьевичу. Об этом женщина рассказала своему племяннику, а мужчина объяснил Зое Михайловне, что оружие по закону нужно сдать в полицию.

«В квартире в Гагаринском переулке были обнаружены пять ружей, четыре пистолета, револьвер и более десяти коробок с патронами, владелец которых скончался более года назад», — рассказал собеседник агентства.

Оружие направили на экспертизу. А полиция инициировала проверку.

Вадим Валерьевич Калмыков родился 24 марта 2022 года. Его отец, Валерий Дмитриевич Калмыков был первым министром радиотехнической промышленности СССР и был удостоен в 1949 году Сталинской премии за разработку радиостанции нового типа. Вадим Валерьевич пошёл по стопам отца и связал свою жизнь с этим направлением. Он окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана и остался работать в университете на кафедре «Радиоэлектронные системы и устройства». Калмыков получил звание доктора технических наук, а после стал профессором. Он является автором множества научных работ и 26 изобретений. За свой труд Вадим Валерьевич был удостоен Государственной премии СССР, премии Правительства РФ и получил звания «Почётный радист СССР», «Заслуженный изобретатель РСФСР» и «Заслуженный деятель науки РФ».