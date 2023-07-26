Чита, 26 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. В Забайкальском крае шестилетний мальчик погиб из-за того, что его придало грузовиком к дому во время игры без присмотра взрослых. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следователей, днём 25 июля в поселке Карымское в одном из частных домов два шестилетних мальчика играли без присмотра взрослых и залезли в кабину открытого стоящего небольшого грузовика. Во время игры один из мальчиков снял автомобиль со стояночного тормоза, после чего стоявший на склоне автомобиль покатился.

«Мальчик испугался, выпрыгнул из машины и попытался забежать в дом. В этот момент мальчика зажало между стеной дома и автомобилем. От полученных травм мальчик скончался на месте», — говорится в сообщении.

После этого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), провели комплекс следственных действий, осмотрев место инцидента и допросив родителей детей и других членов их семей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июля в результате аварии легкового автомобиля в Джидинском районе Бурятии погибли два человека, в том числе 11-летняя девочка. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги, затем транспортное средство опрокинулось.

Позднее в столкновении двух легковых автомобилей в Нижневартовске пострадали двое детей. Все участники ДТП не были пристёгнуты ремнями безопасности.