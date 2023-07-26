Москва, 26 июля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Внук Героя Советского Союза Николая Кузнецова рассказал ИА Регнум, что семья хочет перезахоронить прах легендарного разведчика на территории России. Намерения перевезти останки Кузнецова в Екатеринбург с Украины усилились после того, как 24 июля мэр Львова Андрей Садовой заявил, что кто-то пытался украсть прах разведчика из его могилы.

commons. wikimedia.org Николай Кузнецов

Николая Сакниньша, внука легендарного разведчика Николая Кузнецова, назвали в честь деда-героя. Хоть Николай ни разу не был во Львове на могиле прославленного родственника, историю семьи и захоронения на территории Украины разведчика он знает в мельчайших деталях. По словам внука, он боится, что из-за сложившейся ситуации он так и не сможет возложить цветы на могилу деда.

«Наша семья хотела бы перезахоронения праха в России. Эта тема постоянно обсуждалась в семье, постоянно. Но желания должны соответствовать возможностям. В сложившейся обстановке транспортировка невозможна. Идет СВО, как мы сможем забрать? Никак. По завершении СВО попробуем договориться, чтобы нам выдали останки. Мы их захороним в Екатеринбурге. Я очень надеюсь когда-нибудь возложить цветы на могилу деда», — сказал Николай в беседе с журналистом ИА Регнум.

По словам Николая, все что происходит сейчас с могилой Кузнецова, семья узнаёт только из новостей. Потомок разведчика подчеркнул, что такое отношение к памяти великого человека неприемлемо. Даже монумент, который не первый раз оскверняли, устанавливали не власти Украины или какие-то организации местные, а именно потомки Кузнецова в далеких 60-х.

«Памятник в шестидесятых устанавливала наша семья. А конкретно родной брат разведчика Виктор Иванович Кузнецов. Что теперь с памятником происходит, мы теперь наблюдаем только в новостях об очередном вандализме. Вот эта жестокость по отношению к памятнику моего деда и даже просто по отношению к погибшему человеку имеет один корень. Ненависть к русским. СВО — это не причина, это следствие их ненависти к русским. Это уже всё очень давно идет и не вчера началось», — заявил Николай Сакниньш.

Ранее ИА Регнум писало, что 24 июля мэр Львова Андрей Садовой заявил о попытке злоумышленников украсть прах разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Позднее Садовой сообщил, что сам прах городу не нужен, но просто так они отдавать его не собираются. В 2020-м останки Кузнецова уже были предметом обсуждения во Львовском горсовете. Тогда местная администрация отказалась выдавать прах семье разведчика из России, сославшись на то, что будут использовать останки при обмене украинских пленных.