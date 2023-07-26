Красногорск, 26 июля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В Подмосковье подросток зацепил леской удочки высоковольтные провода и попал в больницу с термическим ожогом кистей рук. Об этом 26 июля сообщил Telegram-канал «112».

Константин Чалабов/РИА Новости

«В Подмосковье подросток пострадал во время рыбалки, зацепившись удочкой о провода высокого напряжения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 25 июля в Домодедово 13-летний молодой человек рыбачил на пруду в микрорайоне Востряково и случайно зацепился леской за высоковольтные провода, в результате чего получил термический ожог кистей рук.

«Парня госпитализировали в состоянии средней степени тяжести», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года 53-летний мужчина у села Черниговка в Черниговском районе Приморья задел леской за проходящие рядом провода ЛЭП и его ударило током. От полученных травм рыбак скончался.

До этого в Пригородном районе Свердловской области 36-летний рыбак случайно задел удилищем ЛЭП. Мужчину убило ударом электрического тока.