Москва, 26 июля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Элитам США пора понять, что если они продолжат пренебрегать интересами остального мира, проводя политику санкций и разговаривая с другими странами в стиле «я начальник — ты дурак», то в конечном итоге они могут потерять глобальное финансовое доминирование. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июля заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА Регнум

Анализируя статью Foreign Policy, автор которой предсказал, что западный порядок будет подорван из-за склонности США к санкциям против неугодных стран, Зубец констатировал, что Вашингтону придётся осознать: у других государств есть свои интересы, которые следует учитывать.

«Есть объективная тенденция снижения доли США в мировом производстве, — напомнил Зубец. — Если после Второй мировой войны на них приходилось 50% глобального ВВП, то сейчас это 20% с копейками. С другой стороны, американские элиты должны понять, что пренебрежение интересами остального мира и неготовность с ним договариваться — это история, которая может привести их к краху и потере их глобального финансового доминирования. Рано или поздно это произойдёт».

Экономист объяснил, что эпоха глобального доминирования США началась после 1991 года, когда в Вашингтоне решили, что их страна — это единственная сверхдержава, которой можно всё. Договариваться ни с кем не надо. Однако в скором будущем хозяевам Белого дома придётся протрезветь. В частности, как пояснил Зубец, США увидят, что их попытка заставить всех делать всё, что они хотят, обернулась тем, что они потеряли все свои вложения на Украине, а сама Украина перестаёт существовать как центр проекции американского влияния на Восточную Европу.

«Осознание этой ошибки может привести к тому, что Америка будет куда более внимательно относиться к интересам других государств. То есть начнётся возврат к более трезвому отношению к окружающему миру, который был характерен для эпохи холодной войны», — объяснил Зубец.

Однако пока, как подчеркнул экономист, весь мир очень хорошо себя чувствует в рамках долларовой финансовой системы. И за исключением тех стран, которые попали под санкции, мало кто протестует против американской гегемонии.

«Поэтому говорить о том, что сегодня уже вызревает глобальный фронт, направленный против глобального американского доминирования, нельзя. Тот же самый Китай хочет дружить с Америкой», — призвал не забывать Зубец.

Но здесь есть проблема. Экономист констатировал, что США слишком заняты внутренней политикой и замкнуты на неё, а внешнеполитические решения являются проекцией внутриполитических. Ключевая проблема американских элит — это борьба за власть, тогда как внешняя политика становится заложником этой внутренней борьбы.

«Понятно, что эта сторона американского доминирования очень многим не нравится. И очень многие подстраховываются на случай, если что-то произойдёт. Например, вероятность того, что против той же Саудовской Аравии будут введены санкции, совершенно не нулевая, учитывая напряжённость в отношениях между Вашингтоном и саудовскими элитами. То же самое касается и многих африканских стран, и латиноамериканских», — подытожил экономист.

Ранее сообщалось о том, что, по мнению Кристофера Сабатини, старшего научного сотрудника по Латинской Америке в центре Chatham House (внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций), которое он опубликовал в статье для Foreign Policy, за последние 20 лет санкции стали главным инструментом внешней политики Запада во главе с США. Однако подобные ограничительные меры дают противоположный результат — страны, подвергнутые подобным рестрикциям, начинают сближаться и пытаются подстраховаться на случай очередного давления со стороны Вашингтона.

До этого, как сообщало ИА Регнум, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что беспрецедентная санкционная война против России чревата катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора. Из-за экономических ограничений, которым была подвергнута Россия, международный рынок продовольствия утратил стабильность, цены на продукты стали сильно колебаться.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала актом агрессии попытки США принудить другие страны (вопреки их национальным интересам) к соблюдению санкций против России.

А в посольстве России в США полагают, что санкционная активность США подтверждает оправданность российского курса на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета.