Мелитополь, 26 июля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. С утра 26 июля украинские военные предпринимают безуспешные попытки прорыва обороны российской армии в Запорожской области, обстановка на линии соприкосновения обострилась. Об этом 26 июля написал врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырёх утра попытался прорвать оборону», — указал он.

Врио главы региона уточнил, что украинская армия несёт значительные потери, так как столкнулась с ожесточённым отпором российских военных. Балицкий добавил, что за последние сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию Запорожской области в направлении н. п. Пологи, Токмак и Васильевка.

Как сообщало ИА Регнум, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о восстановлении и укреплении линии обороны у Днепра в Запорожской области на месте обмелевшего после разрушения ВСУ плотины ГЭС Каховского водохранилища. Он подчеркнул, что российские войска не питают иллюзий на тему того, что ВСУ не предпримут попытку переправиться через Днепр.

До этого Рогов назвал ситуацию на запорожской линии фронта «относительным затишьем перед бурей». Он уточнил, что украинская армия проводит передислокацию на этом участке фронта.