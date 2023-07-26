Москва, 26 июля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Встреча представителей российского несырьевого бизнеса с крупнейшим производителем минеральных удобрений ПАО «ФосАгро» прошла при содействии «Деловой России». Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия, возможные направления и форматы сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Как отметили в пресс-службе ПАО «ФосАгро», встречи в формате Дня поставщика с крупнейшими российскими компаниями и госкорпорациями «Деловой Россией» проводятся регулярно. Главная их задача — предложить потенциальным покупателям продукцию, товары, услуги, инновации компаний — участников общественной организации. Такие мероприятия в период санкционного давления на бизнес и ухода с рынка многих западных компаний и продуктов становятся достаточно актуальными и взаимовыгодными. Предприниматели могут занять освободившуюся нишу, а гиганты производства — найти достойные отечественные аналоги для импортозамещения на производстве.

«Новый формат уже доказал свою эффективность, такие встречи вызывают большой интерес и собирают большое количество участников», — отметила вице-президент и руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян. Она подчеркнула, что «Деловая Россия» объединяет более 7 тысяч частных несырьевых компаний, работающих в сферах машиностроения, строительства, легкой промышленности, финансовых услуг, информационных технологий, сельском хозяйстве.

«ФосАгро» на бизнес-встрече представляли заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин, директор департамента дирекции по закупкам АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Сергей Резвов и начальник управления дирекции по закупкам АО «Апатит» Михаил Сахатов. Они рассказали о возможностях сотрудничества с компанией по поставкам товаров и услуг, представили общую информацию о группе «ФосАгро» и ее системе закупок. Компания постоянно растет, инвестирует и расширяется. Только за последние десять лет в развитие «ФосАгро» инвестировала 400 млрд рублей, в том числе — 63 млрд в прошлом году. Крупные инвестиции в производство позволили «ФосАгро» увеличить объемы выпуска основной продукции более чем в три раза — с 3,4 млн тонн в 2001 году до 11,1 млн тонн в 2022 году. В ближайшие пять лет «ФосАгро» намерена направить в развитие ещё 250 млрд рублей, в том числе рекордные 67 млрд в этом году. В результате компания нарастит выпуск готовой продукции и увеличит долю своего присутствия на рынке.

Группа «ФосАгро» активно работает с представителями малого и среднего предпринимательства и всесторонне поддерживает развитие местных организаций в регионах присутствия, поэтому данная встреча является продолжением общего вектора работы.

«Чтобы иметь сеть поставщиков высокого уровня и квалификации, «ФосАгро» готова «доращивать» своих партнеров до уровня задач и требований компании, развивать их компетенции с использованием своей ресурсной базы, искать точки соприкосновения для дальнейшего совместного развития», — отметил заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин.

Всего в ходе встречи свои проекты, продукцию и услуги представили 23 компании «Деловой России». Эти предложения касались применения лазерной техники и технологий в изготовлении и ремонте оборудования, решений в области ИТ-инфраструктуры и автоматизации бизнес-процессов, поставок спецодежды, запчастей и оборудования, а также многих других тем. Все они будут подробно рассмотрены специалистами «ФосАгро» и могут положить начало для надежного долгосрочного сотрудничества.